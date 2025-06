ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso 6 giugno il Ministero della Difesa ha indetto il concorso finalizzato all’ammissione di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma. Il Concorso apre ad un’opportunità unica per chi vuole difendere l’Italia “verde” poiché, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Un’occasione imperdibile per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano, e che aspira ad un ruolo di responsabilità nella protezione del territorio nazionale. La specialità Forestale rappresenta l’erede del glorioso Corpo Forestale dello Stato, oggi pienamente integrato nell’Arma dei Carabinieri, con compiti specifici e di alta professionalità: dalla vigilanza ambientale alla lotta contro i crimini agroalimentari, dalla gestione delle aree protette al contrasto agli incendi boschivi e alle attività illecite che minacciano la biodiversità e le risorse naturali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).