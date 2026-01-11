PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo blitz dei Carabinieri allo Zen 2. I militari hanno perquisito i padiglioni del quartiere.

In via Rocky Marciano, grazie ai cani antidroga e anti-esplosivo, sono stati trovati e sequestrati una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola abrasa, completa di caricatore con 4 munizioni, oltre a munizionamento di altro calibro e 50 grammi di marijuana.

In via Fausto Coppi, durante un’ispezione in un appartamento disabitato, i Carabinieri hanno scoperto una coltivazione “indoor” di cannabis: sequestrate 126 piantine, 29 infiorescenze in essiccazione e l’attrezzatura per la serra.

Nel corso del servizio sono state identificate 249 persone e controllati 185 veicoli; contestate 57 violazioni al Codice della strada (per circa 48 mila euro) e segnalati cinque assuntori di stupefacenti, con sequestro di modiche quantità di cocaina, marijuana e hashish. Denunciato inoltre un 20enne per guida senza patente reiterata nel biennio. L’arma sequestrata sarà inviata al RIS di Messina per gli accertamenti balistici.

– foto ufficio stampa Carabinieri Palermo –

