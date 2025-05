Nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, sedici i morti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 16 i morti provocati dai bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferiscono i media palestinesi, citando fonti sanitarie di Gaza, controllate dal gruppo islamista Hamas. I dati diffusi dalle autorità affiliate ad Hamas non fanno differenza tra i civili uccisi e i miliziani dei gruppi armati. Tre persone sono morte in un attacco a Saftawi, nel nord di Gaza, mentre altre sette in un raid a Jabaliya, nella Striscia settentrionale. Sei palestinesi sono stati uccisi, infine, tra Khan Younis e Rafah, nel sud.

– Foto IPA Agency –

