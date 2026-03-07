MILANO (ITALPRESS) – Nella notte nuovi attacchi con missili e droni russi contro l’Ucraina. Segnalati danni a edifici, infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Rivne, Vinnytsia, Zhytomyr, Chernivtsi, Odessa, Dipropetrovsk e Kharkiv.

In particolare, nella notte un missile balistico russo ha colpito un condominio di cinque piani a Kharkiv, causando almeno sette morti, tra cui un bambino di 9 anni e una ragazzina di 13 anni.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).