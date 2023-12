Nuove sanzioni Ue alla Russia, colpito il commercio di diamanti

ROMA (ITALPRESS) - L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include il divieto di importazione dei diamanti. Dal primo gennaio del 2024 i 27 paesi appartenenti all’Unione non potranno più comprare né gioielli con diamanti né diamanti grezzi o lavorati che provengono direttamente dalla Russia, a meno che non servano per scopi industriali. Dal successivo primo marzo, il divieto di importazione riguarderà anche i gioielli e i diamanti di origine russa che vengono lavorati in altri paesi. fsc/gsl