Nuove opportunità professionali per i volontari in congedo delle Forze Armate

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Difesa e LinkedIn hanno siglato un accordo di collaborazione volto a favorire il ricollocamento dei volontari al termine della ferma. L’intesa offre strumenti digitali innovativi per valorizzare le competenze maturate durante il servizio militare e orientare i giovani verso nuovi percorsi di crescita professionale e inserimento nel mercato del lavoro. L’iniziativa – che unisce innovazione tecnologica e attenzione alla persona – offre ai volontari in congedo senza demerito l’opportunità di proseguire la propria carriera dopo l’esperienza militare. Il programma entra ora nella fase attuativa e prevede risorse digitali dedicate a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il progetto, della durata di 48 mesi, coinvolgerà oltre 6.000 volontari – tipicamente, giovani tra i 18 e i 30 anni con un servizio di tre anni alle spalle – ai quali verranno messi a disposizione strumenti avanzati di formazione e orientamento. Tra questi, l’accesso a LinkedIn Premium e LinkedIn Learning per rafforzare le abilità professionali, ampliare il network e favorire un reinserimento efficace e consapevole nel contesto civile.

“Con questa iniziativa vogliamo capitalizzare l’esperienza maturata nelle Forze Armate per creare nuove opportunità spendibili nel mercato del lavoro. I nostri volontari hanno servito la Nazione con dedizione, acquisendo competenze preziose che meritano di essere riconosciute. La collaborazione tra la Difesa e LinkedIn non è soltanto uno strumento concreto di ricollocamento, ma un modello vincente di sinergia tra pubblico e privato. In questo modo rafforziamo le prospettive dei singoli e dell’intera collettività, contribuendo alla diffusione della cultura della difesa, pilastro essenziale voluto dal Ministro Crosetto” ha commentato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago. Attraverso un ecosistema digitale integrato che combina analisi del mercato del lavoro, placement e comunicazione istituzionale, l’iniziativa mette in risalto le capacità sviluppate durante il servizio come risorsa strategica per le imprese.

“Siamo orgogliosi di collaborare con il Ministero della Difesa per accompagnare i militari in congedo nel loro percorso post-servizio. Le competenze acquisite rappresentano un valore concreto e, attraverso le soluzioni di LinkedIn, vogliamo fornire strumenti personalizzati per valorizzarle ed espanderle, favorendo l’incontro tra talenti e opportunità di carriera. Nell’attuale mondo del lavoro, infatti, le competenze sono il primo e più rilevante criterio nella ricerca dei talenti”, ha dichiarato Germano Buttazzo, Talent Solutions Leader – Academic & Government di LinkedIn Italia. Un programma per connettere competenze, istituzioni e imprese L’accordo mira a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, creando un ponte concreto tra il contesto militare e le esigenze del mercato del lavoro civile. Il Ministero della Difesa, inoltre, disporrà di strumenti di analisi per monitorare i trend occupazionali, definire piani di orientamento data-driven e seguire i processi di ricollocamento in modo strutturato e trasparente.

– Foto di repertorio Aeronautica Militare –

