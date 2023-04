ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della sua strategia di crescita, Alpine prosegue la strutturazione dei team con l’arrivo di Antonino Labate in veste di Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience, a partire dal 1° maggio 2023. Riporterà a Laurent Rossi, CEO di Alpine, e sarà membro del Comitato di Direzione della Marca. Emmanuel Al Nawakil, Direttore Vendite, Rete e Lanci e membro del Comitato di Direzione, riporterà ad Antonino Labate così come Olivier Camus, Direttore Marketing, e Laurent Chapuy, Direttore Customer Experience. Da oltre 30 anni, Antonino Labate lavora per vari gruppi del mondo automotive. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo FCA con Fiat e Abarth per poi passare, nel 2015, a Ducati Brasile in veste di CEO. Dal 2016, è stato COO di Cupra. David Gendry, ora Direttore Comunicazione e Marketing di Alpine, è nominato a partire dal 1° maggio 2023, Direttore Sponsoring, Partnership e Comunicazione. Membro del Comitato di Direzione, riporterà a Laurent Rossi, CEO di Alpine.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).