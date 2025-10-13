Nuove date per il tour nei palasport di Giorgia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un tour estivo completamente sold out e in attesa dell’uscita del suo nuovo album d’inediti “G” in arrivo il 7 novembre, il tour nei palasport di Giorgia, in partenza il 25 novembre con la data zero a Jesolo, arriva ora a 18 date live, con l’annuncio di una seconda data a Torino (13 marzo all’Inalpi Arena) e una terza data a Roma (16 marzo al Palazzo dello Sport). Dal 25 novembre l’artista, infatti, tornerà sul palco dei palasport italiani, dopo il successo ottenuto con il “Come Saprei Live”, che durante l’estate l’ha vista protagonista di una serie di concerti tutti sold out in alcune delle location più suggestive d’Italia. I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 13 ottobre, su Ticketone e prevendite abituali.

Prima di partire in tour, Giorgia presenterà “G”, il suo nuovo atteso album d’inediti, che uscirà il 7 novembre e che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista. L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. “G” è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla numero 1 nel primo giorno di programmazione.

