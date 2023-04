ROMA (ITALPRESS) – Bosch aggiunge due potenti utensili per il giardinaggio al suo sistema 36V “Power for All”. La sega a catena a batteria AdvancedChain 36V-35-40 è uno strumento efficiente per i grandi lavori di taglio del legno. Con il decespugliatore a batteria AdvancedBrushCut 36V-23-750 è possibile rifinire in maniera affidabile le aree incolte e selvagge. Come tutti gli utensili del sistema, dai rasaerba ai soffiatori, sia la sega a catena sia il decespugliatore possono essere azionati con la stessa batteria agli ioni di litio e caricabatterie 36V. Questo permette di risparmiare spazio e denaro e anche di salvaguardare l’ambiente. I motori brushless della sega a catena e del decespugliatore forniscono una potenza sufficiente per le attività più impegnative e sono particolarmente resistenti, grazie all’elettronica di controllo intelligente “Syneon Technology”. Solo Bosch offre questa interazione tra l’elettronica del motore e la batteria. Gli utensili assicurano quindi sempre la potenza ottimale e la massima durata per ogni progetto. Inoltre, mantengono la piena potenza sino a quando non si esaurisce la batteria.

Foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).