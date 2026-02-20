Nuova sede PolMetro a Termini, questore “Soddisfazione, obiettivo potenziamento”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi piace evidenziare soprattutto l'entusiasmo e la passione che i miei collaboratori stanno mettendo in questo servizio perché ricevono attestazioni di soddisfazione da parte dei cittadini e questo è ovviamente un ritorno assolutamente importante. L'obiettivo è quello di potenziare ulteriormente per il futuro questo organico che oggi ha già superato abbondantemente i 50 operatori, l'obiettivo è arrivare fino a 80 e lo faremo nelle prossime assegnazioni". Lo ha detto il Questore di Roma, Roberto Massucci, in occasione dell'inaugurazione degli uffici della PolMetro alla stazione Termini a Roma. L’iniziativa si inquadra nella consolidata strategia di partenariato tra Atac e Questura di Roma, con l’obiettivo di rendere sempre più elevati gli standard di sicurezza a beneficio del sistema del trasporto pubblico locale. xb1/mgg/azn