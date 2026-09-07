ROMA (ITALPRESS) – Renault conferma ancora una volta il suo legame con i Saloni dell’Auto e partecipa al Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre nel cuore del capoluogo piemontese. Un appuntamento che si conferma tra i più importanti eventi italiani dedicati all’automobile e alla mobilità del futuro. Sulla scia della strategia “a due gambe” della Marca, che affianca una gamma 100% elettrica ad una full hybrid sempre più completa, Renault porterà a Torino alcune delle sue principali novità di prodotto. Protagonista dello spazio espositivo in Piazza Castello sarà Nuova Renault Mègane E-Tech Electric, presentata per la prima volta al pubblico italiano. Evoluzione della compatta elettrica che nel 2022 ha inaugurato la nuova generazione di veicoli elettrici Renault, Nuova Mègane si rinnova profondamente nel design, ma soprattutto nelle prestazioni e nelle tecnologie, rafforzando il proprio posizionamento nel segmento C elettrico: nuova batteria, miglioramenti sostanziali nella ricarica, semplificazione radicale della gamma, per essere sempre più vicina alle esigenze dei clienti. A completare l’expo saranno Twingo E-Tech Electric, simbolo della nuova mobilità urbana elettrica Renault, e Nuova Clio Full Hybrid E-Tech, tra le vetture ibride più apprezzate del mercato europeo, espressione della strategia Renault che accompagna la transizione energetica con un’offerta complementare di soluzioni elettrificate.

Su un mercato delle compatte elettriche sempre più competitivo, Renault fa evolvere in modo significativo Nuova Mègane E-Tech Electric lungo quattro direttrici fondamentali, per essere sempre più allineata agli utilizzi reali dell’elettrico: un design ancora più dinamico, una maggiore competenza elettrica, tecnologie più ricche ed utili ed una gamma semplificata, chiara ed equilibrata. Il frontale è stato interamente ridisegnato ed introduce una nuova firma luminosa a losanghe che rafforza l’identità visiva del modello, mentre le proporzioni e l’assetto contribuiscono ad una presenza su strada ancora più marcata.

L’evoluzione tecnica passa attraverso una nuova batteria LFP da 67 kWh ed un motore elettrico da 220 cv che consentono di raggiungere fino a 500 km di autonomia WLTP ed una ricarica in corrente continua fino a 165 kW, capace di portare la batteria dal 15% all’80% in circa 24 minuti. A bordo, Nuova Mègane E-Tech Electric offre un’esperienza sempre più connessa grazie, in particolare, al sistema openR link con Google integrato, al Route Planner dedicato ai veicoli elettrici, alla compatibilità con Google Gemini e ad un ecosistema digitale pensato per facilitare ogni esperienza di utilizzo quotidiano. Con oltre 30 sistemi di assistenza alla guida disponibili e nuove funzionalità come il sistema di riconoscimento del conducente, la funzione One Pedal e la ricarica bidirezionale, Nuova Mègane E-Tech Electric conferma l’approccio Renault ad una mobilità elettrica intuitiva, sicura ed accessibile al più ampio numero di clienti. Nuova Mègane E-Tech Electric sarà disponibile prossimamente da 33.950 euro in 2 versioni, in un’ottica di massima semplicità: Nuova Mègane E-Tech Electric Esprit Alpine 220 cv comfort range da 33.950 euro e

Nuova Mègane E-Tech Electric Techno 220 cv comfort range (versione destinata alle flotte aziendali) da 39.950 euro.

Accanto a Nuova Mègane E-tech Electric, Renault esporrà Twingo E-Tech Electric, destinata a raccogliere l’eredità di una delle city car più iconiche del mercato europeo, e Nuova Clio Full Hybrid E-Tech, modello che continua a rappresentare un punto di riferimento della tecnologia ibrida Renault grazie all’equilibrio tra efficienza, piacere di guida e versatilità d’utilizzo. La presenza al Salone Auto Torino 2026 conferma la volontà della Marca di rendere la transizione energetica sempre più concreta, proponendo ai clienti un’offerta completa e complementare, in grado di rispondere ad esigenze di mobilità differenti ma accomunate da innovazione, sostenibilità, piacere di guida ed accessibilità.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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