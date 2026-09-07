ROMA (ITALPRESS) – Mentre il costo della vita continua a pesare sui bilanci degli italiani, FIAT conferma la sua vocazione di marchio vicino alle persone e lancia la nuova iniziativa commerciale “Prezzo Protetto”, dedicata a due dei modelli più rappresentativi della gamma: Pandina e Grande Panda. Negli ultimi dodici mesi la spesa sostenuta dalle famiglie per i beni energetici è cresciuta del 12,8%, mentre molti beni di prima necessità hanno registrato aumenti che in alcuni casi hanno portato i prezzi a raddoppiare o addirittura triplicare rispetto a pochi anni fa. Guardando ai mesi autunnali, le preoccupazioni non diminuiscono: energia, carburanti e costi della casa continuano infatti a rappresentare alcune delle voci di spesa più dinamiche e una nuova fase di rincari potrebbe arrivare in un momento in cui le famiglie stanno ancora assorbendo gli effetti degli aumenti accumulati negli ultimi anni. E’ proprio in questo scenario che FIAT sceglie di compiere un gesto concreto. Con “Prezzo Protetto”, il marchio rende ancora più accessibile la propria offerta commerciale, proponendo condizioni addirittura migliori rispetto a quelle disponibili dodici mesi fa.

La protagonista dell’iniziativa è Pandina, l’auto più venduta in Italia, disponibile a partire da 9.950 euro in caso di finanziamento Stellantis Financial Services e rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 o di una qualsiasi vettura Fiat in permuta.

Pandina Hybrid non solo è accessibile come prezzo di acquisto ma è anche economica nella gestione quotidiana grazie a consumi contenuti. Infatti, sotto il suo design immediatamente riconoscibile e senza tempo, batte un cuore tutto italiano: un motore FireFly 1.0L da tre cilindri con 65 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce, supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V che le consentono consumi nel ciclo misto di 5,0L/100Km e un’autonomia di oltre 700 km con un pieno di carburante.

Accanto a lei, la nuova Grande Panda con nuovo motore benzina Turbo 100 e cambio manuale a 6 rapporti viene proposta con finanziamento Stellantis Financial Services a 14.950€ per tutti anche senza usato da rottamare. Condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di settembre 2025 a conferma della volontà del marchio di offrire una mobilità moderna e accessibile al maggior numero possibile di clienti. Con queste iniziative FIAT riafferma i valori che da sempre ne caratterizzano la storia: vicinanza alle famiglie, attenzione alle esigenze reali delle persone e capacità di proporre automobili intelligenti, sicure e innovative senza rinunciare all’accessibilità economica. “Da oltre 125 anni FIAT accompagna la vita quotidiana degli italiani. In un momento in cui molte famiglie devono fare i conti con l’aumento delle spese essenziali, vogliamo dare un segnale concreto. Con ‘Prezzo Protettò mettiamo a disposizione due modelli chiave della nostra gamma a condizioni ancora più vantaggiose rispetto a un anno fa, confermando il nostro impegno a rendere la mobilità accessibile a tutti”, dichiara Alessio Scutari – Managing Director Fiat e Abarth Italia. Con Pandina e Grande Panda, FIAT continua così a interpretare il proprio DNA: offrire soluzioni di mobilità semplici, ingegnose e accessibili nell’acquisto e nella gestione, progettate per rispondere alle esigenze di mobilità di oggi e di domani.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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