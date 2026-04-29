Nuova partnership di Jeep con Harley-Davidson per il 2026

TORINO (ITALPRESS) – Jeep e Harley-Davidson avviano una nuova partnership in Europa per il 2026: i due brand e i loro fan parteciperanno all’European Spring Rally di Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio, evento che darà ufficialmente il via alla stagione motociclistica 2026.

Tra gli appuntamenti congiunti in programma per il 2026 figurano anche i rally Harley-Davidson di Cascais (Portogallo), Faaker See (Austria), Pescara e Genova (Italia), oltre a molti altri eventi. Jeep e Harley-Davidson ispirano un profondo senso di identità e appartenenza, radicato nel desiderio di esplorare nuove frontiere, sia lungo strade infinite sia sui percorsi offroad. E’ su questo patrimonio che Jeep e Harley-Davidson hanno costruito la propria leggenda, instaurando un legame con gli spiriti liberi di tutto il mondo.

La partnership di Jeep con Harley-Davidson rafforza ulteriormente il legame tra i due brand emblematici e le loro comunità, unite dagli stessi valori di libertà, passione, avventura e autenticità, che contano appassionati in tutto il mondo e un calendario di eventi che richiamano un pubblico numeroso e fedele. I viaggiatori dallo spirito libero amano incrociare il cammino dei propri simili – e quando Jeep e Harley-Davidson si incontrano, sembra quasi di sentire “Born to Be Wild” in sottofondo.

“Due brand diventati punti di riferimento globali e un’unica anima descrive perfettamente lo spirito di questa collaborazione” – ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe. “Jeep e Harley-Davidson sono più che semplici marche: sono simboli autentici di libertà e avventura. Entrambi parlano a persone che scelgono la propria strada, spinte dal desiderio di esplorare oltre i confini e vivere la vita senza limiti. Che sia su quattro o su due ruote, questa partnership celebra una visione condivisa, fondata su capacità, indipendenza e sul coraggio di andare sempre oltre”.

Jeep sarà presente a tutti gli eventi con la Nuova Compass, offrendo agli appassionati Jeep e Harley-Davidson l’opportunità di scoprire da vicino i nuovi modelli del brand. Progettata per affrontare i percorsi outdoor ma perfettamente adatta anche all’uso quotidiano, Nuova Jeep Compass porta l’iconica attitudine offroad del brand su tutta la gamma.

Al centro della scena ci sarà la nuova Jeep Compass 4xe a trazione integrale, pensata per la libertà e l’avventura, che offre capacità senza compromessi abbinate a una propulsione elettrificata.

foto: ufficio stampa Stellantis

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