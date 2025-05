Nuova Nissan Micra, ora 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – La sesta generazione di Nissan Micra torna in versione 100% elettrica per continuare la sua storia di successo, iniziata nel 1992, quando arriva nel mercato italiano e rivoluziona profondamente e per sempre il segmento delle vetture cittadine: è stata la prima City Car a introdurre tecnologie innovative fino ad allora tipiche dei segmenti superiori – motori 16 valvole, cambio automatico, chiusura centralizzata, ABS, alzacristalli elettrici, aria condizionata, servosterzo, cinture di sicurezza con pretensionatori, barre antintrusione – fissando così nuovi standard nel segmento in termini di stile, piacere di guida, comfort e sicurezza, un mix di soluzioni che migliorano la vita delle persone e che nel 1993 le valgono il premio Car Of The Year, prima vettura giapponese in assoluto ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento.

“Nissan vuol dire Micra in Italia: quasi la metà delle vendite Nissan realizzate dal lancio di Micra ad oggi sono fatte da Micra, è uno dei modelli più emblematici insieme al Qashqai”, ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro.

Dal 1992 al 2022, anno della sua quinta generazione, sono circa 600.000 le Micra vendute in Italia, pari al 42% di tutte le vetture Nissan vendute nello stesso periodo nel nostro Paese. La nuova Nissan Micra rilancia la sfida in un segmento che l’ha vista protagonista e lo fa esaltando i suoi punti di forza che l’anno resa famosa negli anni: design iconico, piacere di guida e tecnologia avanzata, con tante soluzioni ripensate e adattate alle esigenze e ai gusti dei clienti moderni.

“Micra ripercorre questi tre connotati oggi con un design molto ispirato alla terza generazione, soprattutto nella parte anteriore con i fari, e con un piacere di guida e una tecnologia che oggi si rivolgono al cliente che ha delle perplessità sul 100% elettrico, che hanno a che vedere con l’autonomia e l’esperienza di ricarica”, ha aggiunto Toro.

La nuova Micra arriva in un contesto di mercato in cui il segmento B si conferma il più importante in Italia e in crescita negli ultimi quattro anni. Inoltre, all’interno di questo segmento le vendite elettriche sono in forte crescita, tanto che nei primi 4 mesi del 2025 hanno registrato volumi superiori a quelli dell’intero 2024.

“Evidentemente è una tendenza che sta crescendo e che siamo sicuri che Micra saprà raccogliere”, ha concluso Toro. Progettata presso il Nissan Design Europe (NDE) di Londra, la nuova Micra ha un design dal carattere deciso ed elegante, con linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli raffinati.

Il suo aspetto da SUV, i passaruota pronunciati e il baricentro basso conferiscono alla vettura un senso di robustezza, in grado di affrontare al meglio ogni tipo di tracciato. Lunga 4 metri, larga 1,8 metri, con un peso di soli 1400 kg (1524 kg con l’opzione batteria più grande), si muove con agilità e stabilità nei tratti misti e negli spazi urbani, garantendo allo stesso tempo un notevole spazio interno e consentendo elevata efficienza, ottime prestazioni e grande maneggevolezza.

Per la prima volta in versione 100% elettrica, Nissan Micra è la soluzione ideale per muoversi in città e non solo, con due opzioni di batteria – 40 kWh e 52 kWh – e autonomia fino a 408 chilometri. La funzione di ricarica rapida ha performance ai vertici della categoria, grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello della batteria dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica.

Come per altre vetture elettrificate Nissan, anche la nuova Micra è equipaggiata con l’e-Pedal, una tecnologia esclusiva Nissan e unica nel segmento B, che permette di accelerare e rallentare usando un solo pedale: in questo modo, la guida in città e nel traffico diventa facile e rilassante e il livello di rigenerazione è ottimizzato in ogni situazione.

La nuova Micra è il secondo veicolo della gamma europea Nissan con suite Google integrata nel sistema di infotainment, che comprende anche Google Maps. Tramite l’app NissanConnect Services, disponibile su tutte le versioni della nuova Micra, il guidatore può accedere a importanti funzioni e informazioni sulla vettura tramite telefono cellulare. Da remoto, è così possibile verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica. Come tutta la gamma Nissan, anche la nuova Micra ha una ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, tra cui il ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza.

Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.

Il lancio della nuova Micra inaugura un periodo di grandi novità per Nissan in Europa e in Italia e sarà seguita, entro il 2026, dai lanci dalla nuova LEAF, della nuova generazione della tecnologia e-POWER e del nuovo Juke in versione elettrica.

foto: ix2/Italpress

(ITALPRESS).