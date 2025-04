Nuova Mazda6e, parte l’offerta di prevendita

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda6e, l’ultima novità totalmente elettrica della gamma Mazda, è configurabile sul sito Mazda.it e preordinabile presso gli showroom. Parte da oggi il Welcome Pack, un’offerta di prevendita che offre vantaggi per un valore superiore a 6.000 euro, rivolta a tutti i clienti che decideranno di ordinarla prima dell’arrivo in concessionaria previsto per l’estate del 2025.

Il Welcome Pack include: carta prepagata del valore di 3.000 euro pari a tre anni di ricarica gratuita, che consente di ricaricare gratuitamente per tre anni presso le colonnine pubbliche; fino a 3.000 euro di bonus da detrarre dal prezzo di listino. Quattro diverse soluzioni di acquisto a tasso agevolato per clienti business e privati. In particolare, per i clienti privati leasing da 499 euro/mese Iva inclusa con tasso agevolato del 3,99%; noleggio a lungo termine con il Mazda Rent, per chi cerca una soluzione all inclusive da 659 euro/mese Iva inclusa; finanziamento Mazda Advantage a partire da 499 euro/mese a tasso agevolato del 3,99%. Per i clienti business/partita Iva noleggio a lungo termine a partire da 540 euro/mese Iva esclusa con il Mazda Rent. Per il cliente che preferisce acquistare in contanti, rimangono validi il bonus fino a 3.000 euro e la carta prepagata di ricarica del valore di 3.000 euro.

La Mazda6e è configurabile sul sito Mazda.it ed è disponibile con due opzioni di batteria; una da 68,8kWh e 479 km di autonomia e l’altra Long Range con 80 kWh e un’autonomia da 552 km. Due gli allestimenti disponibili, partendo dal Takumi, già full optional, da 43.850 euro per arrivare al top di gamma con il Takumi Plus da 45.500 euro che si contraddistingue per i rivestimenti interni in pelle nappa e tessuto scamosciato con l’aggiunta della tendina parasole elettrica.

