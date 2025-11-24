Nuova Jeep Compass, versatilità totale e tecnologia avanzata

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Compass è da sempre simbolo di capacità, e la nuova generazione non fa eccezione. Questo modello porta l’esperienza Jeep nell’era moderna, fondendo il design iconico del marchio con un nuovo livello di sofisticazione e tecnologia avanzata. La Nuova Compass fa dell’eccellenza meccanica e dell’innovazione la chiave per raggiungere nuovi livelli di potenza ed efficienza. Ogni aspetto è stato ripensato per offrire prestazioni eccellenti ovunque: in città, in autostrada e sui percorsi off-road più impegnativi.

“Nuova Compass è una dichiarazione audace della visione Jeep per il futuro della mobilità – ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe -. Rispetto alla precedente, Nuova Compass rappresenta una vera evoluzione in termini di prestazioni, innovazione e sicurezza di guida. Con capacità best-in-class, comfort elevato, un’architettura elettrica completamente riprogettata e una suite di tecnologie avanzate pronte per il futuro, ridefinisce cosa dovrebbe essere la guida moderna”.

Nuova Compass presenta proporzioni generose con 4,55 metri di lunghezza e aerodinamica ottimizzata. L’esterno è progettato per la funzionalità: elementi chiave come telecamere e radar sono ora posizionati più in alto per ridurre il rischio di danni durante la guida off-road, mentre il nuovo frontale funzionale migliora protezione ed efficienza. Un nuovo allestimento AWD dedicato e il gancio traino posteriore sottolineano ulteriormente lo spirito avventuroso e la prontezza per ogni terreno.

Nuova Compass beneficia anche di una nuova taratura delle sospensioni, sviluppata per il miglior equilibrio tra maneggevolezza e comfort. Garantisce 200 mm di altezza da terra, permettendo di affrontare terreni irregolari senza compromettere la stabilità su strada; l’accelerazione verticale è stata ridotta del 15% e il rollio del 20%, per una guida più stabile. Anche la taratura dello sterzo è stata perfezionata per offrire precisione e fluidità, adattandosi in modo intelligente alle diverse situazioni di guida.

Questa evoluzione tecnica è accompagnata da un isolamento acustico migliorato, grazie a materiali come il nuovo vetro posteriore, ora più spesso dell’11%. Tutto ciò crea un ambiente interno calmo e raffinato, ideale per lunghi viaggi o spostamenti urbani in totale comfort. Il risultato è un veicolo che offre un equilibrio dinamico, unendo agilità e la serenità tipica dei SUV premium. Inoltre, la versione 4xe farà un ulteriore passo avanti in termini di prestazioni grazie al nuovo motore elettrico posteriore sviluppato in esclusiva per Jeep Compass, in grado di erogare 132 kW (375 CV), e sino a 3100 Nm alle ruote, garantendo una trazione eccezionale.

All’interno, l’abitacolo è stato ripensato per maggiore versatilità e raffinatezza. Lo spazio è generoso: i passeggeri posteriori godono di 20 mm in più per le gambe e il bagagliaio arriva fino a 550 litri (+45 litri rispetto a prima). La capacità di stivaggio anteriore raggiunge i 34 litri, offrendo più spazio per gli oggetti quotidiani. L’architettura interna privilegia funzionalità e facilità d’uso, con comandi intuitivi come il selettore rotativo del cambio, il freno di stazionamento elettronico e il selettore Selec-Terrain in gomma, facilmente raggiungibile anche su terreni accidentati. la Nuova Compass offre una delle gamme elettrificate più complete e avanzate del segmento, dando a ogni guidatore la libertà di scegliere il proprio equilibrio ideale tra prestazioni, efficienza e piacere di guida.

L’attuale gamma comprende l’efficiente e-Hybrid FWD da 145 CV e un’autonomia sino a 970 km, oltre alla Full Electric FWD da 213 CV e fino a 500 km di autonomia. Con una nuova generazione che rappresenta un vero salto in avanti in termini di comfort e capacità, Jeep stabilisce ancora una volta il punto di riferimento nel segmento C-SUV, dimostrando come evoluzione ingegneristica e design possano convivere perfettamente con lo spirito autentico e inimitabile di avventura del marchio.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).