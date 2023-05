TORINO (ITALPRESS) – Abarth ha arricchito la famiglia dello Scorpione con grandi novità con il lancio delle Nuove Abarth 500e e 500e Turismo ora ordinabili sia in versione hatchback che cabrio. La Nuova Abarth 500e presenta all’esterno diversi elementi di design che la rendono unica e attraente, a partire dal nuovo paraurti anteriore dedicato che rende la vettura ancora più grintosa e aggressiva. I cerchi in lega da 17″, caratterizzati da un design esclusivo, danno alla nuova Abarth un look ancora più aggressivo, insieme alle linee e sportive della minigonna laterale, del DAM anteriore bianco freddo, degli inserti del diffusore posteriore e delle nuove calotte degli specchietti in Grigio Opaco. La sportività trova la sua massima espressione anche a bordo: l’atmosfera dark dei montanti e del cielo, gli immancabili sedili sportivi con le “strisce dello scorpione” impresse sul tessuto, le doppie cuciture sportive e il volante rivestito in materiale soft-touch rendono il posto guida il più sportivo e confortevole del segmento. Davanti al guidatore ci sono due schermi: sono di serie un ampio sistema di infotainment touch screen da 10,25″ – la radio NAV Uconnect – con le nuove Performance Pages e un quadro strumenti TFT da 7″ con grafica dedicata Abarth. Le Performance Pages sono state studiate appositamente per la nuova Abarth elettrica e consentono ai clienti di tenere traccia delle proprie prestazioni mentre scatenano l’emozione della guida. La Nuova Abarth 500e è dotata di un suono specifico che riproduce il suono di una chitarra rock all’interno dell’abitacolo ogni volta che si accende o si spegne la vettura. Persino l’AVAS deve rappresentare un suono riconoscibile per i fan di Abarth, che riflette l’anima trasgressiva e non convenzionale insita nel genere e nelle vetture dello Scorpione. La Nuova 500e riesce inoltre a coniugare la pura sportività dello Scorpione con gli ingredienti tipici della guida all’aria aperta grazie alla sua versione Cabrio: sole, profumi e vento si fondono con il sound e il design della vettura, regalando un’esperienza di guida unica, emozionante ed esclusiva, realizzata per chi desidera la sensazione di libertà e l’adrenalina che solo la versione Cabrio può dare.

La Turismo si pone al vertice della nuova gamma, offrendo come sempre grandi prestazioni, uno stile unico e il sound originale Abarth. I dettagli degli interni e degli esterni rafforzano la passione dei veri gentleman driver, realizzando al contempo i sogni di chi cerca uno stile di vita moderno. Gli esterni sono impreziositi da cerchi in lega dedicati da 18″ in grigio titanio diamantati che avvicinano il guidatore alla strada con le loro prestazioni di tenuta e un design aggressivo e tagliente, che combinano uno stile moderno con l’eleganza tradizionale. All’interno, sportività e stile trovano la loro massima espressione grazie ai rivestimenti in Alcantara. Anche il volante in Alcantara e pelle e la fascia plancia goffrata in Alcantara donano un tocco di sportività e un feeling premium. I sedili sportivi con poggiatesta integrato sono impreziositi dallo Scorpione Acid Green laserato sull’Alcantara e le doppie cuciture sportive danno continuità visiva dai sedili ai pannelli porta.

La firma Abarth, l’inconfondibile “rombo” Abarth, grazie all’Abarth Sound Generator accompagna ogni viaggio con la 500e Turismo. Si tratta di una dotazione di serie sulla “Turismo” che esalta le prestazioni del motore, riproducendo fedelmente il sound di un motore a benzina Abarth ispirato al celebre scarico Record Monza. Inoltre, la Nuova Abarth 500e Turismo è dotata di una serie completa di dotazioni di comfort, tecnologia e sicurezza, come i sedili anteriori riscaldati, un piano di ricarica wireless, una telecamera per la retromarcia e un avviso di angolo cieco.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Abarth-

