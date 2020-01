NUOVA FORESTER E-BOXER PREMIATA DA EURO NCAP

La nuova Subaru Forester e-BOXER (con specifiche europee) è stata nominata “Best in Class 2019” nella categoria Piccolo SUV/Monovolume (Small Off-Road/MPV). Questo riconoscimento viene dato ai modelli che hanno ottenuto il punteggio più alto nella propria classe nel corso dei test di sicurezza dello European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).

Questo è il secondo prestigioso riconoscimento ottenuto da Subaru e segue quello ricevuto da Subaru XV e Impreza come “Best in Class 2017” nella categoria Small Family Car.

La nuova Forester e-BOXER ha ricevuto il punteggio massimo di cinque stelle in tutte e quattro le aree oggetto di valutazione (Occupanti adulti, Occupanti bambini, Utenti vulnerabili della strada, Safety Assist), conseguendo il punteggio più alto di sempre nella sua categoria nel test di sicurezza dei bambini secondo il protocollo di valutazione EuroNCAP 2019.

Il “Best in Class” è solo l’ultimo di una serie di premi di cui è già stata insignita la quinta generazione dell’iconico modello della Casa delle Pleiadi: dopo aver ricevuto nella terra del Sol Levante lo JNCAP First Prize 3 nel corso dei test di sicurezza del 2018 del Japan New Car Assessment Program (JNCAP) 4, insieme alla valutazione più elevata di ASV+++ (Advanced Safety Vehicle Triple Plus) per quanto riguarda la sicurezza preventiva, per la Forester è arrivato anche il Grand Prix Award JNCAP per la valutazione delle prestazioni di sicurezza in caso di collisioni. Quest’ultimo riconoscimento fa seguito a quelli ottenuti da altri due modelli Subaru, l’Impreza e la Subaru XV, nel corso della valutazione del 2016-2017.

