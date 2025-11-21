Nuova Fiat 500 Hybrid

TORINO (ITALPRESS) – La Fiat 500 continua a conquistare il cuore degli automobilisti di tutto il mondo con l’arrivo della nuova 500 Hybrid, che apre un nuovo capitolo per FIAT, dove l’eredità del marchio incontra tecnologie all’avanguardia, esaltando la bellezza senza tempo e l’autentica anima del design italiano.

Questo è un momento che segna anche il ritorno simbolico del modello nello storico stabilimento di Mirafiori, luogo di nascita della 500 nel 1957. La produzione della nuova 500 Hybrid è ufficialmente partita a novembre presso Carrozzerie Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere 5.000 unità entro la fine dell’anno.

A pieno regime, lo stabilimento potrà aumentare la capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità aggiuntive, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico di Mirafiori nella rete industriale FIAT e rinnovando ancora una volta il forte legame tra il brand e la sua città natale. La gamma si articola in tre varianti di carrozzeria – Hatchback, 3+1 (ordinabile dall’inizio del prossimo anno) e Cabrio – con allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. A questi si aggiunge la serie di lancio “TORINO”, tributo alla città che da sempre è la casa di FIAT, proposta esclusivamente sulla versione Hatchback.

La versione POP esprime l’essenza più pura della 500 Hybrid: essenziale, elegante e funzionale. E’ la scelta ideale per chi desidera praticità e immediatezza, senza rinunciare al carattere.

ICON rappresenta il cuore della gamma e incarna la perfetta combinazione tra tecnologia, comfort e fascino urbano. E’ l’ibrida cittadina più moderna e versatile di FIAT: connessa, confortevole e ricca di carattere, una vera espressione dello spirito 500.

Al vertice della gamma si posiziona LA PRIMA, l’allestimento flagship che unisce il fascino inconfondibile della 500 con dotazioni esclusive e finiture premium.

Fiat 500 Hybrid Pop in Italia è ordinabile da oggi al prezzo promozionale di 16.950 euro, in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).