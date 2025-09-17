Nuova fase per l’Alleanza Renault Group, Nissan, Mitsubishi

ROMA (ITALPRESS) – La partnership strategica tra Renault Group, Nissan e Mitsubishi Motors entra in una nuova fase in Europa, grazie alla collaborazione a livello di innovazione e sinergie industriali sui veicoli elettrici.

La riunione è stata caratterizzata dalla prima visita a Douai di Ivan Espinosa, CEO di Nissan, e Takao Kato, CEO di Mitsubishi Motor, nonchè dalla prima partecipazione all’Alliance Operating Board di François Provost, come nuovo CEO di Renault Group, insieme a Jean-Dominique Senard. L’accento è stato posto sull’impegno dell’Alleanza a fornire veicoli elettrici adatti ai clienti europei.

Come già annunciato, Nissan e Mitsubishi Motors hanno scelto Ampere come partner di fiducia per poter contare su un ecosistema solido e competitivo. Ampere ha sviluppato – e ora si appresta a produrre a Douai – i suoi ultimi modelli 100% elettrici, ognuno progettato per rispecchiare l’identità delle rispettive marche: la nuova Nissan Micra e la Mitsubishi Eclipse Cross di nuova generazione. Questi veicoli saranno realizzati sulle piattaforme avanzate AmpR Small e AmpR Medium di Ampere. Il lancio commerciale è previsto per fine 2025. Mitsubishi Eclipse Cross BEV sarà svelato il 17 settembre. Sarà il primo SUV 100% elettrico della marca per l’Europa ed il primo veicolo Mitsubishi prodotto in Francia. A Maggio, Nissan ha svelato la nuova Nissan Micra,un modello iconico progettato per soddisfare le attese dei clienti europei.

Sulla linea di produzione moderna e modulare di Ampere vengono ora realizzati a Douai sei modelli elettrici per quattro clienti: Renault, Nissan, Mitsubishi Motors e Alpine, ciò che dimostra la capacità unica dell’Alleanza di trarre vantaggio dalla condivisione del know-how e da metodi di produzione flessibili.

Rinnovando l’interesse per i progetti in comune e le opportunità regionali, l’Alleanza promuove la transizione verso la mobilità sostenibile e posiziona Douai come punto di riferimento dell’eccellenza industriale in Europa.

Lo stabilimento di Douai ha subito una profonda trasformazione per adattarsi ai veicoli elettrici con un investimento di 550 milioni di euro per costruire una nuova linea standard flessibile con due piattaforme modulari, AmpR Small (segmento A/B) e AmpR Medium (segmento C); un nuovo reparto di assemblaggio delle batterie. Il sito ora produce per 4 marche. Renault: Megane E-Tech Electric (2022), Scenic E-Tech Electric (2024) e R5 E-Tech Electric (2024). Alpine: A290 (2024). Nissan Micra EV (2025)

Mitsubishi Eclipse Cross (2025).

Con questo primo importante traguardo, Ampere dimostra la sua capacità di produrre sei veicoli elettrici di quattro marche diverse, dando prova di grande flessibilità e capacità di personalizzazione specifica per ogni marca. La produzione nel 2023 è stata di 50.729 unità, arrivate a 89.527 unità nel 2024. Da Maggio 2023, la produzione di Douai è 100% elettrica.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).