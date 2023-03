MILANO (ITALPRESS) – Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, hanno rinnovato oggi l’accordo di collaborazione su attività congiunte di ricerca dedicate al ruolo del sistema gas per la sicurezza e la transizione energetica del Paese, con un focus specifico sulle potenzialità delle molecole verdi, come idrogeno e biometano, e sull’innovazione. L’accordo quadro si concentrerà sullo sviluppo di studi e progetti in più ambiti: dalla sicurezza delle infrastrutture, a partire da monitoraggio e manutenzione degli asset, ai gas verdi (idrogeno e biometano) e alle tecnologie per la decarbonizzazione, come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage). “Siamo lieti di proseguire la collaborazione con il Politecnico di Milano. In questi tre anni, sono state sviluppate molte progettualità grazie alla messa in comune di esigenze sfidanti su temi di innovazione critici per Snam e le competenze interdisciplinari del mondo accademico a cui abbiamo potuto attingere. Continueremo a lavorare insieme su progetti centrali e il Politecnico ci supporterà nel guidare l’evoluzione delle nostre infrastrutture per garantire la sicurezza energetica e al contempo abilitare e accelerare la transizione energetica. In questa direzione, Snam punta alla ricerca e all’innovazione tecnologica come strumenti fondamentali per il potenziamento delle nostre infrastrutture, rendendole sempre più resilienti e intelligenti, e per i futuri obiettivi di decarbonizzazione, esplorando e sviluppando soluzioni sperimentali grazie al contributo di competenze trasversali”, ha dichiarato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam. “Rinnovare questo accordo, siglato tre anni fa tra Snam e Politecnico di Milano, non è un atto simbolico. E’ il rafforzamento di un’intesa chiave in un contesto, quello della transizione energetica, che è centrale per i bisogni delle imprese, fondamentale per lo sviluppo di nuove competenze, aperto a potenzialità inesplorate sul fronte della ricerca. Un tema al centro di ogni politica di riqualificazione del Paese. – commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano – La sostenibilità è una delle priorità del nostro ateneo, in prima linea sulle tematiche verdi e sulle tecnologie per la decarbonizzazione. La condivisione di strategie, obiettivi e risorse con una grande impresa leader di settore come Snam traccia un percorso chiaro di crescita”. “L’accordo con Snam punta a ribadire la necessità di affrontare in modo sinergico i temi della transizione energetica in un’ottica di sostenibilità e innovazione – sottolinea Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Un sodalizio che mira a consolidare rapporti duraturi per la realizzazione di ricerche all’avanguardia. La collaborazione nasce dal dialogo costante tra impresa e università, una partnership che sta diventando una prassi consolidata per il Politecnico di Milano e la sua Fondazione e che condivide con le aziende coinvolte fabbisogni, strategie e visioni”. La collaborazione prevede inoltre ricerche congiunte su modelli innovativi di sviluppo del biometano, che consentano di accelerarne la produzione su larga scala, e di misure di efficienza energetica per i settori della pubblica amministrazione, dell’edilizia residenziale, del terziario e industriale. Sul fronte dell’idrogeno, si svolgeranno studi di fattibilità sulle tecnologie adoperabili nelle varie fasi della catena del valore (produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo), approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulla rete esistente, e analisi di mercato sui potenziali utilizzi del vettore energetico pulito nei settori industriale, residenziale e della mobilità. L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla digitalizzazione applicata alle infrastrutture gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine learning, algoritmi predittivi e dispositivi robotici per ispezioni e monitoraggio), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti.(ITALPRESS).

Photo Credits: efficio stampa Snam