Numeri record per il turismo a Malta, aumento del 18% rispetto all’inizio dello scorso anno

VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il settore turistico di Malta ha raggiunto nuovi traguardi all’inizio del 2025, con dati ufficiali che mostrano un aumento del 18,3% degli arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una performance trainata in gran parte dall’espansione della connettività aerea e dall’accesso strategico a mercati chiave.

L’Ufficio nazionale di statistica (Nso) ha confermato che 404.463 turisti hanno visitato l’isola tra gennaio e febbraio, rispetto ai 341.985 dello stesso periodo del 2024, stabilendo un nuovo record per l’industria turistica maltese.

La spesa turistica è aumentata del 28,8%, raggiungendo i 289,4 milioni di euro, mentre le presenze hanno toccato quasi i 2,4 milioni, con una crescita del 16,6%. La spesa media per turista è salita a 715 euro, rispetto ai 657 euro del 2024.

L’Autorità del turismo di Malta (Mta) ha attribuito questo successo a interventi mirati nel miglioramento delle connessioni aeree e a una maggiore presenza nei mercati più performanti, in particolare Polonia, Irlanda e Regno Unito. In particolare, Malta è ora collegata a sette aeroporti diversi in Polonia – ciascuno con una capacità significativamente superiore rispetto all’anno scorso – fattore chiave nella crescita registrata.

L’introduzione invernale dei voli Aer Lingus da Dublino ha rappresentato un ulteriore passo strategico, aprendo una rotta fondamentale verso il mercato irlandese durante una stagione tradizionalmente più tranquilla. Questi “sviluppi strategici nella connettività aerea”, ha affermato l’Mta in un comunicato, sono stati fondamentali per rendere Malta più accessibile e attraente durante tutto l’anno. Il solo mese di febbraio ha registrato 210.305 visitatori – un aumento del 24,2% rispetto all’anno precedente – mentre a gennaio sono arrivati 194.157 turisti, con una crescita del 12,6%. Regno Unito, Polonia e Italia si confermano come i principali mercati di origine per Malta, rappresentando insieme quasi il 47% del totale degli arrivi turistici.

“Questi risultati eccezionali sono una testimonianza del fascino duraturo di Malta e dell’efficacia della nostra strategia nazionale per il turismo”, ha dichiarato il vice primo ministro e ministro del Turismo Ian Borg. “Stiamo costruendo un’economia turistica sostenibile, attiva tutto l’anno, che porta benefici alle nostre comunità e valorizza il meglio che Malta ha da offrire”.

Anche il presidente della Mta, Charles Mangion, ha sottolineato l’importanza della diversificazione dei mercati e della promozione di Malta come destinazione tutto l’anno. “La nostra collaborazione continua con compagnie aeree e operatori del settore sta garantendo che Malta rimanga tra le mete preferite dai viaggiatori,” ha affermato.

Il boom del turismo arriva mentre il governo presenta il piano “Malta Vision 2050”, che prevede di aumentare il numero annuo di turisti a 4,5 milioni nel prossimo decennio. Con un inizio 2025 già da record, Malta sembra ben avviata verso il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, sostenuta da investimenti intelligenti nella connettività e da un’espansione della sua presenza globale.

-Foto MTA-

(ITALPRESS).