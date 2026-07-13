Nucleare, Pichetto “Stupito dal voto negativo di parte dell’opposizione”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Sul nucleare sostenibile c'è una legge delega in Parlamento e mi stupisce il voto negativo di una parte dell'opposizione che ha una posizione pregiudiziale, vuole anche la decrescita felice quindi vuole un'Italia con un percorso un po' più povero sul futuro". Lo dice il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della seconda tappa della manifestazione "Da Fermi al futuro. Dialoghi sull'energia nucleare sostenibile", ideata dal ministero in collaborazione con Unioncamere. xc9/col4/azn