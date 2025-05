Nucleare, Pichetto Fratin “Scelte opportune non prima del 2030”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sul nucleare noi stiamo definendo un quadro giuridico a livello nazionale per mettere nella condizione questo Paese, credo non prima del 2030, di fare le scelte opportune. Un dato è ormai chiaro: la domanda di energia nei prossimi 10-15 anni raddoppierà e abbiamo il dovere di produrre energia pulita, raggiungere l’obiettivo decarbonizzazione ma di avere anche l’energia pulita per il nostro sistema produttivo, per le famiglie, per il territorio”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al convegno Una transizione ecologica giusta e raggiungibile, svoltosi oggi ad Arezzo.

“Non raggiungiamo l’obiettivo solo con il fotovoltaico e l’eolico, che peraltro trovano una serie di difficoltà perché tutti dicono che è cosa buona ma possibilmente non a casa mia – ha aggiunto Pichetto Fratin -. Dobbiamo trovare il mix indicato dal piano nazionale integrato che contempla anche l’ipotesi nucleare, da valutarsi nel momento in cui si dovranno fare le scelte”.

