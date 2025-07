Novità e tanta cultura per il rilancio di San Marino RTV

ROMA (ITALPRESS) – Novità in arrivo, e tanta cultura alle porte a capo della presentazione di San Marino RTV che si è tenuta a Roma, presso il CEOforLIFE Clubhouse Montecitorio. Il prossimo 6 ottobre, giornata simbolo del nuovo e tanto atteso rilancio. Presente alla conferenza stampa il Direttore Generale della San Marino RTV Roberto Sergio, il President & Founder CEOforLIFE Giordano Fatali, il giornalista e conduttore Roberto Giacobbo e il giornalista di San Marino RTV Gianmarco Morosini.

La grande novità sarà rappresentata nel 2026 con Radio San Marino, la quale diventerà una visual radio a titolo gratuito oltre ad avere uno studio all’interno di Montecitorio a Roma, avendo cosi’ modo di raccontare la politica italiana e stando a stretto contatto con le vicende più discusse del territorio nazionale.

Una radio con saldi obiettivi, che punta a una comunicazione efficace e veloce. L’obiettivo del Direttore Generale Roberto Sergio è quello di posizionare entro il 2027 San Marino RTV fra i canali con più rilevanza dal circuito Auditel. Le novità di San Marino RTV riguardano anche i volti della conduzione, affidata a noti personaggi del piccolo schermo italiano, la conduttrice televisiva e showgirl Simona Ventura con “La Terrazza della Dolce Vita” e il giornalista Roberto Giacobbo, a cui saranno affidati gli spazi culturali. Nella prossima stagione autunnale infatti arrivera’ il documentario di 5 puntate Titano.

“Siamo pronti a partire il 6 ottobre con un palinsesto spettacolare. Vogliamo dare il segnale di una televisione nazionale che non poteva non avere uno studio di corrispondenza a Roma. Grazie alla stima reciproca con il President & Founder CEOforLIFE Giordano Fatali è nata la collaborazione, qui accadono cose, qui c’è la politica e l’imprenditoria. Ci si potrà collegare tutti insieme. Perché adesso? Perché quando ripartiremo a ottobre tutto sarà pronto”, queste le parole di apertura del Direttore Generale Rai Roberto Sergio.

“Ringrazio il Direttore Roberto Sergio. Il nostro paese ha bisogno di qualcuno che oltre a dire procede nel fare. In questo luogo davanti al Parlamento abbiamo voluto creare un luogo d’incontro operativo. Fisicamente in questo luogo faremo lavorare i temi più caldi del paese. Il nostro obiettivo è la concretezza: qui sta passando la storia del nostro paese. Vogliamo tradurre tutto ciò in un formato televisivo non solo di informazione, ma di collaborazione”, ha dichiarato il President & Founder CEOforLIFE Giordano Fatali.

“Arrivare a San Marino e vedere una storia incredibile è stato fantastico. Il Monte Titanio è una forza della natura rafforzata dall’uomo, un qualcosa che è realmente accaduto. Lo abbiamo fatto attraverso racconti, con uno staff incredibile. Questi 5 mini documentari, trasmesse da novembre a dicembre di questa stagione, sono come 5 libri che raccontano la storia”, ha dichiarato il conduttore Roberto Giacobbo che sarà uno dei protagonisti del nuovo palinsesto di San Marino RTV canale 550.

