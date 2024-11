FUJAIRAH (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Sono nove le azzurre qualificate per il tabellone principale della prova individuale di Coppa del Mondo a Fujairah, tappa che apre la stagione internazionale per la spada femminile dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. A Giulia Rizzi e Federica Isola, già ammesse per diritto di ranking, si sono aggiunte fin dalla fase a gironi anche Alessandra Bozza, Nicol Foietta e Sara Maria Kowalczyk. Grazie ai turni preliminari, hanno raggiunto il tabellone principale anche Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Alice Clerici e Carola Maccagno (che ha battuto nel derby azzurro Anita Corradino). Nell’ultimo match di giornata si è fermata la corsa di Beatrice Cagnin. Out nel turno preliminare da 128 Gaia Caforio. Domani la prova individuale per le spadiste che prenderà il via alle 6 ora italiana. La tre giorni negli Emirati Arabi si concluderà con la competizione a squadre in cui l’Italia si schiererà con un quartetto composto da Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

