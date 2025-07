Nove le Suzuki schierate in occasione dell’Italian Baja

ROMA (ITALPRESS) – Sono nove le Suzuki schierate all’Italian Baja, il terzo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV, dove la casa giapponese con il suo partecipato monomarca arriva da leader in classifica nazionale. Ci sono tutti i big del Suzuki Challenge sulle energiche ed affidabili auto che si sfideranno per i punti del monomarca, oltre che quelli del tricolore.

In testa alla classifica il pluri titolato catanese Alfio Bordonaro che, con il friulano Stefano Lovisa, sulla Suzuki Grand Vitara di categoria T1 cerca un allungo, sia nel Challenge, sia nella classica ACI Sport, complice un tracciato che sa come fare la differenza. Come sempre sotto i riflettori l’esperto driver lombardo di lungo corso Lorenzo Codecà con Gilberto Menetti alla navigazione, che dovranno cercare il rilancio sui greti friulani, anche loro sulla Grand Vitara T1.

A caccia di nuovi punti e di un avvicinamento alla vetta ci saranno di certo il livornese Michele Abeniacar e Francesco Facile, leader di T2 ed anche loro sulla Grand Vitara derivata dalla serie, come l’emiliano Emilio Ferroni con Daniele Fiorini. Potrebbero riaprire la rincorsa al vertice anche Gianluca Morra e Stefano Tironi che con la Grand Vitara in Sardegna sono stati ottimi protagonisti. Tutta da ridisegnare la stagione del romano Giuseppe Ananasso che avrà alla navigazione Fabrizio Del Rosario sulla Grand Vitara.

Ottanta concorrenti da 3 continenti e 30 nazioni affronteranno oggi presso la Fiera di Pordenone le verifiche sportive (dalle 8 alle 18) e delle verifiche tecniche (dalle 9 alle 19) dell’Italian Baja, mentre alle 11 è in programma la conferenza stampa delle autorità, seguita alle 15 da quella dei piloti. Motori accesi dalle 17 alle 20 in una porzione di greto a San Martino al Tagliamento, area dedicata allo shake down, il test pregara per controllare l’efficienza dei veicoli e dei loro equipaggi.

Ultimo appuntamento di vigilia il briefing con il direttore di gara (ore 21), fondamentale per gli ultimi aggiornamento sul percorso. Domani e sabato la corsa, caratterizzata dal prologo “Giulia Maroni” (11 km), il doppio settore selettivo “Rivignano” (35), il triplo settore selettivo “Tagliamento” (120), per complessivi 441 km circa di tracciato cronometrato per le due sfide maggiori valide per la Coppa del Mondo e la Coppa Europa FIA.

