Notte tranquilla per Papa Francesco, oggi 12 anni di pontificato

ROMA (ITALPRESS) – Come reso noto dalla sala stampa vaticana la notte è trascorsa tranquillamente per Papa Francesco. Il Santo Padre, che oggi compie 12 anni di pontificato, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli, proseguirà le cure mediche per sciogliere quella che viene definita come “complessità del quadro generale” anche se la radiografia del torace eseguita ieri ha confermato “radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti”.

