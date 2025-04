“Nostalgia Summer Tour” di Noemi, ecco tutte le date del 2025

MILANO (ITALPRESS) – Mentre sui social appaiono delle anticipazioni di quello che potrebbe essere il suo nuovo singolo, Noemi annuncia le date del suo “Nostalgia Summer Tour”. In attesa di vederla live nei teatri a novembre e al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, Noemi si esibirà in alcune location suggestive del nostro Paese dal 14 luglio.

Il tour è organizzato da Friends & Partners. L’apertura delle prevendite è prevista da oggi, venerdì 18 aprile, dalle ore 18:00. Queste le date: 14 luglio Mirano (VE) – Mirano Summer Festival; 17 luglio Cervere (CN) Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima; 19 luglio Cervia – piazza Garibaldi; 27 luglio Mola di bari (BA) Festa del mare; 29 luglio Montecassiano (MC) – Piazza Unità d’Italia; 2 agosto Porto San Paolo (SS) – Piazza Garibaldi; 6 agosto Roseto degli Abruzzi (TE) – Festival emozioni in musica; 7 agosto Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini Summer Festival; 22 agosto Noto (SR) Scalinata della Cattedrale; 6 settembre Milazzo (ME) Lungomare; 26 settembre Verona – Festival della Bellezza – Teatro Romano.

Il tour nei teatri partirà il 17 novembre dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze, per proseguire il 19 novembre al Teatro Concordia di Torino, il 21 novembre al Teatro Dal Verme di Milano, il 26 novembre al Gran Teatro Geox di Padova e il 28 novembre al Teatro Dis_Play di Brescia. A dicembre sarà la volta del centro e sud Italia, con la tappa del 1° dicembre al Teatro Lyrick di Assisi, il 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo, il 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 9 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, l’11 dicembre al Teatro Team di Bari, per concludersi il 15 dicembre al Teatro Duse di Bologna. Sabato 20 dicembre, invece, Noemi si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma per una imperdibile data evento.

