MILANO (ITALPRESS) – Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 57 anni di storia caratterizzata da primati e successi, rivela oggi l’evoluzione della Prima Class con la nuovissima Norwegian Aqua, la prima della Prima Plus Class, che salperà ad aprile 2025.

Già da oggi, i viaggiatori possono prenotare le prime crociere nei Caraibi con la nuovissima Norwegian Aqua di Norwegian Cruise Line (NCL) che prevedono un itinerario di 7 giorni con partenza da uno dei porti più ambiti, Port Canaveral, Florida. Gli itinerari includono scali verso le idilliache destinazioni insulari di Puerto Plata, Repubblica Domenicana; Tortola, Isole Vergini Britanniche; St. Thomas, Isole Vergini Americane; Great Stirrup Cay, l’isola privata di NCL alle Bahamas.

La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. Basandosi sulle esperienze pluripremiate della Norwegian Prima e della Norwegian Viva, Norwegian Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156’300 tonnellate lorde e una capacità di 3571 ospiti in doppia sistemazione, Norwegian Aqua offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea.

“La Norwegian Aqua è una vera e propria testimonianza della fusione tra ciò che rappresenta il futuro del nostro brand, in quanto prima nave della Prima Plus Class, e il nostro impegno a spingerci oltre i confini delle esperienze a misura di ospite”, ha dichiarato David J. Herrera, President di Norwegian Cruise Line. “Chiamata così sia per le splendide sfumature di blu dell’oceano, sia per il nostro legame con il mare, la Norwegian Aqua presenterà offerte nuove, elevate ed esaltanti, che ancora una volta evidenzieranno NCL come innovatore del settore e come contributo chiave a una nuova era di crociere”.

Norwegian Aqua includerà un design dello scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da NCL, Allison Hueman. Rinomata in tutto il mondo per la sua street art e le sue collaborazioni con diversi brand globali, tra cui Nike, L’Oreal e Google, il suo distintivo stile artistico è un mix di realismo etereo. Il design di Norwegian Aqua, intitolato “Dove il cielo incontra il mare”, è curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica.

“Sono onorata non solo di essere la prima artista donna per gli scafi di Norwegian Cruise Line, ma anche di sapere che le mie opere solcheranno i mari toccando diverse parti del mondo”, ha affermato Allison Hueman, artista multidisciplinare filippino-americana . “E’ incredibilmente speciale per me collaborare con un marchio che crede nella magica connessione tra arte ed esplorazione”.

Norwegian Aqua offrirà le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo, l’Aqua Slidecoaster, divertente doppio scivolo con un ascensore magnetico che spinge gli avventurosi ospiti attraverso due diversi percorsi. Questa esperienza esclusiva NCL comprenderà tre piani di emozionanti colpi di scena intorno al fumaiolo della nave.

La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento LED interattivo, offrirà agli ospiti una varietà di attività interattive durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo. Gli ospiti potranno anche continuare a godersi alcune delle loro esperienze preferite di Prima Class a bordo della Norwegian Aqua, che includono The Drop, il famoso scivolo a caduta libera di NCL e lo Stadium, uno spazio di giochi che offre attività gratuite.

Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di NCL, Norwegian Aqua offrirà alloggi lussuosi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica, Haven by Norwegian. Queste spaziose quattro suites a due piani comprendono salotto e sala da pranzo separati; tre bagni; vasto balcone; e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che comprende finestre dal pavimento al soffitto, per offrire una vista mozzafiato sull’oceano. The Haven a bordo della Norwegian Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite ben arredate, che comprendono l’accesso ad un estensivo ed esclusivo solarium; una piscina a sfioro, una Spa esterna completa di una sauna vetrata e una stanza del ghiaccio; due vasche idromassaggio; una lounge privata; un bar esclusivo che serve rari distillati e annate esclusive; ampia vista sull’oceano da ogni area comune. Gli ospiti di Haven potranno usufruire di un servizio 24 ore di camerieri e un esclusivo servizio di concierge.

Norwegian Aqua offrirà una scelta che comprende le sistemazioni più spaziose della flotta con vista mare e cabina con balcone, mentre i viaggiatori single possono continuare a usufruire delle iconiche Studio Stateroom, che sono disegnate e pensate per questo tipo di viaggiatori ed includono accesso privato con chiave magnetica per un esclusivo Studio Lounge. La nave includerà anche le più recenti cabine singole: Solo Inside, Solo Oceanview e Solo Balcony, che offriranno più spazio e scelta di alloggi per viaggiatori single a tariffe ridotte che equivalgono a meno del costo di una cabina doppia.

La Splash Academy preferita dalle famiglie, per bambini dai 3 ai 12 anni, farà ritorno sulla Norwegian Aqua. Gli adolescenti dai 13 ai 17 anni possono intrattenersi in attività divertenti nel famoso teen club di NCL, che avrà uno spazio dedicato.

Gli ospiti che vogliono rilassarsi e riposarsi sotto il sole potranno godere della piscina a sfioro di Norwegian Aqua con più posti a sedere, e per la prima volta nella flotta di NCL, lettini da sole saranno disponibili a bordo piscina, così che gli ospiti possano rilassarsi. Per un’esperienza superiore, dedicata solamente agli adulti, il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di NCL ad oggi, la passeggiata esterna che gira intorno all’intera nave completa di Oceanwalk, un ponte di vetro, che offre grandi opportunità fotografiche; Infinity Beach con vista spettacolare e piscine riservate che si affacciano su ogni lato della nave; La Terrazza, la lounge all’aperto con spettacolare vista sull’oceano.

Dopo la serie di viaggi di sette giorni nei Caraibi da Port Canaveral, Florida, Norwegian Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto 2025 a ottobre 2025. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, la “Capitale mondiale delle crociere”, a partire da ottobre 2025 fino ad aprile 2026.

