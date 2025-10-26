Norris vince in Messico, sul podio anche Leclerc e Verstappen

Mandatory Credit: Photo by Javier Jimenez/DPPI/Shutterstock (15609563ag) 04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, action and 01 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing RB21, action during the 2025 Formula 1 Mexico City Grand Prix, 20th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from October 24 to 26, 2025 on the Autodromo Hermanos Rodriguez, in Mexico City, Mexico F1 - MEXICO CITY GRAND PRIX 2025, Mexico City, Mexico - 26 Oct 2025

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri (McLaren), quinto al traguardo. Secondo un grande Charles Leclerc (Ferrari) davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio la sorpresa di giornata Oliver Bearman (Haas). Lewis Hamilton, penalizzato di 10 secondi per un taglio curva nei primi giri, termina ottavo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE