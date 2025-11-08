Norris parte dalla pole a San Paolo, precede Antonelli e Leclerc

Mandatory Credit: Photo by DPPI/Shutterstock (15718861ei) 04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, action during the 2025 Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo, 2025 Sao Paulo Grand Prix, 21th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 7 to 9, 2025 on the Interlagos, in Sao Paulo, Brazil F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025, Sao Paulo, Brazil - 08 Nov 2025

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lando Norris completa il suo sabato perfetto conquistando la pole position nel Gran Premio del Brasile 2025. Il britannico della McLaren realizza il miglior tempo in 1’09″511, precedendo di appena +0″174 uno straordinario Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, si conferma in ottima forza; terza posizione per un solido Charles Leclerc su Ferrari (+0″294). Oscar Piastri sarà costretto nuovamente ad inseguire il compagno di squadra scattando dalla quarta casella, visto il ritardo di +0″375. L’altra Mercedes di George Russell è sesta alle spalle della Racing Bulls di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Lewis Hamilton e Max Verstappen, eliminati in precedenza, partiranno rispettivamente 13° e 16°.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE