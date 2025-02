Nordio “Sulla riforma della giustizia andremo avanti senza esitazioni”

ROMA (ITALPRESS) - "A una parte della magistratura mi limito a dire che, tenuto anche conto dei precedenti talvolta un po' troppo polemici, che se questo è il loro modo di intervenire in modo imprudente e per certi aspetti sciatto" o "se questo è un sistema per farci credere che le nostre riforme debbano essere rallentate", questo "rende il dialogo molto difficile". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante l'informativa urgente del Governo in merito all'espulsione del libico Almasri in Aula alla Camera. "L'altro giorno un magistrato un po' ironicamente ha ringraziato il ministro perché finalmente aveva compattato la magistratura. Sono io che ringrazio questa parte della magistratura perché ha compattato la nostra maggioranza. Se agli inizi vi erano delle esitazioni, oggi non vi sono più: andremo avanti fino in fondo senza esitazione e fino alla riforma finale", ha aggiunto. sat/gtr