Nordio “Mai creduto a toghe nere o rosse, oggi criteri di potere”

ROMA (ITALPRESS) - "Non ho mai creduto, nemmeno quando ero in magistratura, a questa differenziazione tra toghe bianche, nere, rosse e azzurre: è stata una semplificazione che prendeva spunto da un parallelismo politico, sono certo che il collega Mantovano abbia voluto dire che oggi, proprio nel tramonto delle ideologie, che si sono dissolte, le problematiche non sono più agganciate a una particolare dottrina politica ma ubbidiscono ad altri criteri che, purtroppo, sono essenzialmente criteri di potere". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 del Consiglio Nazionale Forense all'Auditorium Antonianum di Roma. xi2/sat/mca1