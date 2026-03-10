Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha più ferito”

TORINO (ITALPRESS) - "Ho tenuto la toga per oltre quarant'anni, figurarsi se un magistrato che si sente ancora tale vuole umiliare la magistratura. Questa è la considerazione fatta negli ultimi mesi che mi ha ferito di più". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento di FdI nell'ambito della campagna per il sì al referendum, spiegando che "è una riforma che anzi libererà la magistratura da quella che è l'ipoteca delle correnti e da quella degenerazione che è stata denunciata non soltanto da me, ma anche da molti che oggi militano per il no". xn3/ads/mca1