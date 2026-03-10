Home Video News Pillole Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha...
Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha più ferito”
TORINO (ITALPRESS) - "Ho tenuto la toga per oltre quarant'anni, figurarsi se un magistrato che si sente ancora tale vuole umiliare la magistratura. Questa è la considerazione fatta negli ultimi mesi che mi ha ferito di più". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento di FdI nell'ambito della campagna per il sì al referendum, spiegando che "è una riforma che anzi libererà la magistratura da quella che è l'ipoteca delle correnti e da quella degenerazione che è stata denunciata non soltanto da me, ma anche da molti che oggi militano per il no". xn3/ads/mca1