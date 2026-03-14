Nordio “Dibattito sul referendum sia sui contenuti”

Mandatory Credit: Photo by Pietro Staricco/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16744895k) Italian Minister of Justice CARLO NORDIO takes part in the "Vote Yes" conference on the upcoming constitutional referendum, held in Turin on March 10. The referendum, which provides for the separation of the careers of judges and prosecutors, has been promoted by the current government, arguing that it will allow for greater transparency and accountability of the judiciary, while opposition parties are calling for a "no" vote. The conference was also attended by presenter Hoara Borselli and Undersecretary Andrea del Mastro. CARLO NORDIO In Turin, Piedmont, Italy - 10 Mar 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio di cuore chi ha manifestato la sua solidarietà, in particolare il Presidente del Comitato per il No, Enrico Grosso, e l’Associazione Nazionale Magistrati. Auspico anche io che nei prossimi giorni il dibattito si mantenga nei termini indicati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con pacatezza e lealtà, sui reali contenuti. Naturalmente questi eccessi aggressivi, lungi dall’intimorirmi, mi sollecitano a proseguire con sempre maggior determinazione e vigore, nel pieno rispetto di chi la pensa diversamente da noi”. Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alle attestazioni di solidarietà ricevute per la foto che lo ritraeva insieme alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, bruciata durante il corteo di oggi pomeriggio a Roma.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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