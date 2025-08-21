Nord Stream, arrestato in Italia uno dei presunti sabotatori del gasdotto

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – I carabinieri hanno arrestato in Italia un uomo sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio al gasdotto Nord Stream avvenuto nel settembre del 2022.

Lo riferisce la Procura federale tedesca di Karlsruhe, che il 18 agosto aveva spiccato un mandato internazionale di cattura per il cittadino ucraino Serhii K. L’arresto è avvenuto in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia ed è stato eseguito in provincia di Rimini. Si attende ora il completamento delle procedure per l’estradizione in Germania.

Secondo quanto riferisce la Bild, l’accusa sospetta che l’uomo abbia fatto parte del gruppo che ha piazzato gli esplosivi sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 vicino all’isola danese di Bornholm nel Mar Baltico.

