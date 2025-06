MILANO (ITALPRESS) – Dopo il secondo live di Milano, nuovi appuntamenti arricchiscono il tour di Annalisa previsto a novembre e dicembre nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners), il “Capitolo I” di un nuovo viaggio.

Dopo Milano, raddoppiano le date di Jesolo, Roma e Bari, rispettivamente il 16 novembre a Jesolo (VE) – al Palazzo del Turismo, il 22 novembre a Roma al Palazzo dello Sport e il 6 dicembre a Bari al Palaflorio. Le prevendite per queste nuove date saranno disponibili in esclusiva per 48 ore per i titolari di carte Visa che effettueranno l’acquisto tramite il circuito Visa, a partire da mercoledì 25 giugno alle ore 11:00, mentre l’apertura generale è prevista venerdì 27 giugno dalle ore 11.00.

