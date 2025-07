Nomine Strutture Territoriali Anas, Gemme “Avanti con il rafforzamento”

ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, ha nominato i nuovi direttori e i responsabili delle Strutture Territoriali.

“Siamo orgogliosi di queste nuove nomine, che rappresentano un passo significativo nel percorso di rafforzamento delle nostre strutture territoriali – afferma Gemme -. Abbiamo scelto di affidarci alle nostre risorse interne, professionisti che hanno maturato una profonda conoscenza dell’azienda e delle sue dinamiche. Questo ci permette di avere figure che condividono pienamente il nostro know-how e la nostra visione strategica, garantendo un presidio capillare e una gestione efficace delle nostre infrastrutture sul territorio. La rotazione dei responsabili delle strutture territoriali è per noi un elemento chiave. Favorisce l’acquisizione di esperienze diversificate, arricchisce il bagaglio professionale dei nostri manager e contribuisce a diffondere le migliori pratiche sul campo. Sono certo che il loro impegno e la loro esperienza saranno cruciali per continuare a garantire sicurezza, efficienza e innovazione agli oltre 32.000 km di rete stradale che gestiamo su tutto il territorio nazionale”.

Questo l’elenco dei nuovi direttori, con decorrenza a partire dal 15 luglio 2025: Eutimio Mucilli dal 1 giugno 2025 è Chief Operating Officer di quattro direzioni; ad Antonio Scalamandrè è affidata la Direzione Investimenti e Realizzazione; a Francesco Caporaso la Direzione Servizi alla Produzione ed Angelo Gemelli la Direzione Operativa. Bernardini è stato confermato alla Direzione Tecnica. Questo l’elenco dei nuovi responsabili delle Strutture Territoriali per regione, con decorrenza a partire dal 15 luglio 2025: in Piemonte e Valle D’Aosta, Aldo Castellari; in Lombardia, Matteo Giuseppe Castiglioni; in Liguria, Nicola Dinnella; in Emilia Romagna, Nicola Prisco; in Umbria, Anna Maria Angela Nosari; nelle Marche, Andrea Primicerio; in Abruzzo e Molise, Paolo Testaguzza; in Campania, Barbara Di Franco; in Puglia, Francesco Ruocco; in Calabria, Luigi Mupo; in Sicilia, Nicola Montesano; in Sardegna, Salvatore Campione. Sono stati confermati: nel Veneto Ettore de la Grennelais, in Toscana Stefano Liani, nel Lazio Marco Moladori e in Basilicata Carlo Pullano.

