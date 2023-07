Nokia, Santoianni “Siamo già al lavoro sul 6G”

ROMA (ITALPRESS) - "Il 6G sarà la fusione tra il fisico e il digitale, la rete sarà in grado di percepire presenza di oggetti, cose, persone, e di poter operare aggiungendo informazioni alle esperienze delle singole persone. Nokia è leader di un progetto della Commissione Europea per le reti del futuro da realizzare entro il 2030". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Claudio Santoianni, direttore Marketing, Communication e corporate affairs per l'Italia e la regione del Mediterraneo di Nokia, multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni. mrv/sat/gsl