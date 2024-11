GENOVA (ITALPRESS) – I cantieri del Nodo di Genova e Terzo Valico oggi hanno aperto per la prima volta le loro porte ai cittadini. Oltre 400 persone hanno partecipato alle visite guidate ricevendo informazioni complete sul progetto e raggiungendo il cuore delle nuove linee toccando con mano l’avanzare dell’opera.

L’open day ha registrato il tutto esaurito nella prima giornata di apertura delle prenotazioni alle due visite mattutine alla galleria Polcevera fino all’interconnessione del Terzo Valico e al Camerone sud di Valico e a quella pomeridiana con la visita al cantiere di Genova Brignole percorrendo dall’interno le nuove gallerie Colombo e San Tomaso che costituiranno i due nuovi binari tra le stazioni di Brignole e Principe.

“Un’occasione unica ha permesso di entrare nei cantieri di questa importante infrastruttura ferroviaria che consentirà di incrementare i volumi di traffico dei treni passeggeri oltre al traffico merci migliorando il sistema ferroviario genovese e i tempi di viaggio tra il capoluogo ligure, Milano e Torino”, si legge in una nota.

L’iniziativa rientra nel progetto “cantieri parlanti”, un’operazione di trasparenza oltre che di informazione che trasforma i cantieri ferroviari in un luogo di comunicazione e di confronto tra i cittadini e i diversi stakeholder realizzata dal Gruppo FS Italiane con le società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, insieme al General Contractor guidato da Webuild che realizza l’opera e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tra le attività già realizzate di informazione c’è l’infopoint multimediale già attivo e a disposizione presso la stazione di Genova Rivarolo con personale dedicato disponibile a raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete genovese.

– Foto ufficio stampa Fs Italiane –

(ITALPRESS).