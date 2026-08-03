No Tav, Cirio “Pronto a manifestare per dire sì alla democrazia e alla libertà”

TORINO (ITALPRESS) - "Io non sono uno da manifestazioni di piazza, ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro all'interno delle istituzioni. Credo che questo sia uno dei momenti in cui sono pronto a scendere in piazza per dire non solo Sì Tav, ma per dire Sì alla democrazia e alla libertà". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a margine di un evento ha commentato la questione della Tav e delle proteste violente in Val di Susa. xn3/col4/mrv