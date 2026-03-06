Nissan X-Trail festeggia i suoi 25 anni

ROMA (ITALPRESS) - Quest’anno Nissan celebra i 25 anni di X-Trail, uno dei SUV di maggior successo del marchio a livello globale. Nato nel 2001 e introdotto negli Stati Uniti con il nome di Rogue, X-Trail ha mantenuto il suo DNA di robustezza e versatilità, evolvendosi fino a diventare un crossover elettrificato con tecnologie avanzate come l’ibrido e-POWER e la trazione integrale e-4ORCE (proinuncia: ifors). Il nome X-Trail riflette perfettamente il carattere del SUV: “X” per le attività estreme e “Trail” per affrontare ogni tipo di terreno. Fin dall’inizio, il modello ha combinato sportività, praticità e versatilità, rappresentando un’alternativa ai tradizionali fuoristrada 4x4 con consumi ridotti e maggiore manovrabilità. X-Trail è stato apprezzato da giovani famiglie e appassionati di attività all’aperto grazie al suo design funzionale e robusto. Nel corso di quattro generazioni, il SUV ha conquistato mercati in Africa, Asia, Oceania e Sud America, mentre negli Stati Uniti, come Rogue, è diventato il modello più venduto di Nissan. Oggi X-Trail continua a unire performance, sicurezza e piacere di guida, con oltre 8 milioni di unità vendute in 95 Paesi, confermandosi simbolo di innovazione, affidabilità e versatilità su ogni percorso gsl