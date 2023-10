YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan presenta Hyper Adventure, il secondo della serie di concept Nissan EV svelati in formato digitale in vista del Japan Mobility Show del 25 ottobre.

Il nuovo concept è un SUV sportivo progettato per chi ama le avventure all’aria aperta e adotta uno stile di vita attento all’ambiente e alla natura. Che si tratti di una gita fuori città o di un lungo viaggio in un luogo lontano, il concept Nissan Hyper Adventure con tecnologia V2X costituisce una fonte di energia su quattro ruote, disponibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, per soddisfare le esigenze di chi sceglie di stare all’aria aperta. La batteria di grande capacità può essere utilizzata come fonte di energia per alimentare dispositivi elettronici, illuminare campeggi o ricaricare moto d’acqua elettriche. E’ possibile anche alimentare abitazioni (V2H) o a una comunità locale, immettendo in rete l’energia non utilizzata (V2G).

Nissan Hyper Adventure è equipaggaito con trazione integrale e-4ORCE, per viaggiare nel massimo comfort e in piena sicurezza anche su strade innevate di montagna o sentieri boschivi. Il design esterno è caratterizzato da linee nette che esprimono forza e dinamismo, con la fiancata che mette in evidenza il grande spazio nell’abitacolo. La vettura ha elevate prestazioni aerodinamiche, con il frontale disegnato per ottimizzare i flussi d’aria intorno al corpo della vettura, con il vetro che integra il tetto e i finestrini laterali e la superficie a filo della parte posteriore. Le ruote speciali sono dotate di veri e propri ramponi per muoversi agevolmente sulla neve. Gli spazi interni sono progettati e organizzati per garantire il massimo comfort per guidatore e passeggeri in ogni situazione. Il quadro strumenti, che si integra nella parte inferiore del parabrezza, offre un ampio campo visivo per accedere a dati e informazioni della vettura e dà l’impressione di una carrozzeria trasparente.

Il nuovo concept vanta un ampio vano di carico per attrezzature sportive o da campeggio, come tende, sci o persino un kayak. Il sedile posteriore a panca può ruotare di 180 e creare una comoda seduta rivolta verso la parte posteriore del veicolo, che unitamente a gradini estensibili e retrattili automaticamente, rendono la vettura particolarmente adatta alle attività all’aria aperta, agli sport invernali o alla vita in campeggio. Il concept Nissan Hyper Adventure sarà esposto in formato digitale al Japan Mobility Show.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).