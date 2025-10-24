Nissan Leaf, oltre 600 chilometri in elettrico

ROMA (ITALPRESS) - È tornata la Nissan Leaf, l’elettrica che nel 2010 aprì la strada alla mobilità a zero emissioni. Oggi arriva la terza generazione, più elegante, più efficiente e con un’autonomia record di 622 chilometri. Linee pulite, maniglie a filo e fanali posteriori 3D per un design aerodinamico da coupé, con un coefficiente di resistenza di appena 0,25. Dentro, spazio e tecnologia: due display da 14 pollici, materiali di qualità, comodi sedili e un bagagliaio da 437 litri. Il nuovo motore elettrico da 160 kW offre accelerazioni pronte e silenziose, con la possibilità di ricaricare fino a 420 chilometri in 30 minuti grazie alla potenza di 150 kW. Su strada, la Leaf mostra equilibrio e comfort: sospensioni evolute, sterzo preciso e una guida fluida con la funzione e-Pedal Step, che consente di accelerare e rallentare con un solo pedale. Tecnologia e domotica fanno il resto: Google integrato, comandi vocali intelligenti, app NissanConnect per controllare da remoto ricarica e climatizzatore, e funzione Vehicle-to-Load, per alimentare dispositivi esterni. Prodotta in Inghilterra con energia rinnovabile, la nuova Nissan Leaf segna un altro passo avanti verso una mobilità elettrica più intelligente e sostenibile. In concessionaria dalla prossima primavera. tvi/gtr/col