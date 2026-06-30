ROMA (ITALPRESS) – Novità in casa Nissan Italia che annuncia dei cambiamenti organizzativi. Antonio Franco è nominato Corporate & Internal Communications Section Manager e supporta i piani e le attività di comunicazione corporate aziendale e di comunicazione dedicata al personale Nissan. Antonio Franco, che nel nuovo ruolo risponde a Marco Puricelli, Head of Communications Manager di Nissan Italia, vanta 25 anni di esperienza in Nissan Italia, durante i quali ha ricoperto diversi ruoli nei reparti Finanza, Formazione, Sviluppo Rete, Acquisti e Assistenza Clienti.

Allo stesso tempo, Fulvio Ferrari è nominato Customer Service Manager e coordina le attività di Assistenza Clienti che vanno dalla gestione delle informazioni fino al contenzioso giudiziale.

Fulvio Ferrari, che nel nuovo ruolo risponde a Paolo Matteuci, Director Product and Customer Experience di Nissan Italia, vanta oltre trent’anni di esperienza in Nissan Italia, nel corso dei quali ha ricoperto vari ruoli nei reparti Post Vendita, Marketing, Vendite, Finanza, Acquisti e Comunicazione. Negli ultimi sedici anni, in qualità di Corporate & Internal Communications Manager, Fulvio Ferrari ha contributo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di Comunicazione di Nissan Italia. Tutti gli incarichi sono già effettivi.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

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