Nissan Italia accelera il cambiamento per la parità di genere

ROMA (ITALPRESS) – Nissan celebra la Giornata Internazionale della Donna, ampliando il proprio impegno a favore della parità di genere e rafforzando la propria sfera d’azione per un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo.

Il tema di quest’anno, #AccelerateAction, propone un cambiamento sempre più fattivo, costituito da azioni concrete, costruite ogni giorno. Tale impegno è cresciuto negli ultimi anni con il lancio, nel 2002, del Programma Nissan DE&I per promuovere Diversità, Equità e Inclusione e consolidare la posizione dell’azienda quale luogo accogliente e rispettoso per tutti. Il programma, che ha visto la partecipazione a vario titolo di tutti i membri dell’organizzazione, ha subito una forte accelerazione nel 2024 (#AccelerateAction) con la costituzione di un Comitato DE&I, la definizione della Politica per la Parità di Genere e l’implementazione di un Sistema di Gestione dedicato.

Il Comitato Guida DE&I rafforza le politiche e pratiche che favoriscano l’inclusione, dalla selezione del personale alla crescita professionale, fino alla conciliazione tra vita e lavoro. Nissan si dimostra una realtà moderna per lo sviluppo e la crescita professionale delle donne, risultando oggi tra le case automobilistiche più virtuose con il 37% di presenza femminile nel suo organico, 6 donne che ricoprono ruoli manageriali, di cui 3 nel Board direttivo. E nella Giornata Internazionale della Donna, Nissan Italia lancia una campagna di comunicazione centrata proprio sulla parità di genere con due slogan semplici ed evocativi allo stesso tempo: S-delete the gap-HE e we-POWHER.

