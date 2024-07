ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 si conferma un ottimo anno per Nissan Italia, con volumi di vendita e quota di mercato in crescita rispetto al primo semestre del 2023. Sono infatti oltre 24.600 le unità Nissan vendute da gennaio a giugno, pari a un +26% anno su anno, una crescita più che quadrupla rispetto alla media del mercato che nello stesso periodo segna un +6%. Cresce anche la quota di mercato di Nissan in Italia che si attesta al 2,5% (+0,4 punti vs gennaio/giugno 2023). I primi 6 mesi del 2024 consolidano un percorso di crescita che da oltre tre anni caratterizza le performance di Nissan Italia, sostenuto dal lancio di nuovi crossover elettrificati, nuovi veicoli commerciali e nuove tecnologie uniche nel mercato, come e-POWER ed e-4ORVE 4WD. Ottime performance per l’intera gamma di crossover e per la gamma LCV Nissan, con tutti i modelli in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023. Da gennaio a oggi, sono oltre 6.800 le unità di Nissan Juke vendute, in crescita del 40% rispetto al 2023, supportate dalla nuova versione presentata a febbraio e caratterizzata da un nuovo infotainment, nuova strumentazione di bordo e nuove tecnologie di assistenza alla guida, oltre a un nuovo design degli interni, materiali e finiture di qualità superiore, proposta allo stesso prezzo della versione precedente.

Nissan Qashqai è il modello C-SUV più venduto in Italia sia nell’intero primo semestre con oltre 12.800 unità (+25% vs gennaio/giugno 2023) che nel mese di giugno con oltre 2.800 unità (+36% vs giugno 2023). Il successo di Qashqai è strettamente legato a e-POWER, il propulsore elettrificato esclusivo Nissan lanciato nell’estate del 2022, da subito apprezzato per piacere di guida e bassi consumi. Sono infatti oltre 16.000 i clienti Qashqai in Italia che finora hanno scelto questa tecnologia, di cui circa 4.500 nei primi mesi del 2024. Vendite che avranno ulteriore slancio grazie alla nuova versione di Qashqai presentata ad aprile, con tanti contenuti aggiuntivi in termini di design, tecnologie e accessori, proposta allo stesso prezzo della versione precedente. Per Nissan X-Trail, sono oltre 2.300 le unità vendute nel semestre, in crescita del 134% rispetto allo scorso anno. E dallo scorso aprile, la gamma X-Trail si è arricchita della nuova versione N-Trek, pensata per esaltare il carattere avventuroso della vettura, con elementi di design che conferiscono al mezzo un aspetto ancora più robusto e imponente, nuovi interni resistenti all’acqua e disponibile con tecnologia e-4ORCE, l’esclusiva trazione integrale Nissan per una maggiore sicurezza in tutte le condizioni di guida.

Crescono anche le vendite del crossover coupè elettrico Ariya, icona del design e della tecnologia Nissan, con volumi più che raddoppiati (+149%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un ottimo semestre anche per la gamma Nissan di veicoli commerciali leggeri, con 921 unità Townstar vendute (+65% vs 2023), 618 unità Primastar (+75% vs 2023) e 636 unità Interstar (+113% vs 2023). Molto apprezzate anche le versioni elettriche di Townstar e Interstar, i mezzi ideali per le attività in città e le consegne dell’ultimo miglio. Analizzando i canali di vendita, nel periodo gennaio/giugno spiccano le vendite Nissan nel canale delle flotte, sia in termini di volumi che di quota, con oltre 9.000 unità immatricolate (+52% vs 2023) e la relativa quota che raggiunge il 3% (+1,2 punti vs 2023). Nei primi sei mesi dell’anno, infine, si rileva che il peso dei crossover sul totale vendite Nissan raggiunge il 96% (+9 punti vs 2023), mentre quello dei modelli elettrificati è pari a 84% (+16 punti vs 2023). Percentuali nettamente superiori ai valori medi di mercato che si attestano rispettivamente al 50% e 46%.

– Foto ufficio stampa Nissan Italia –

(ITALPRESS).