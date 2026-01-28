Niscemi, Meloni “Priorità dare risposte ai 1500 sfollati”

CATANIA (ITALPRESS) - A Niscemi "la situazione è particolarmente complessa, vista di persona è ancora più impattante di immagini che già sono abbastanza significative". Così il premier Giorgia Meloni, nel corso della riunione a Catania sul maltempo in Sicilia. Nel sopralluogo di oggi a Niscemi "abbiamo fatto un punto di situazione con il sindaco, con la Protezione Civile - ha proseguito Meloni -. Voglio ringraziare Fabio Ciciliano, tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario, i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime e quindi credo che vada dato atto al lavoro straordinario della Protezione Civile e poi ovviamente anche per insomma la velocità con la quale si cerca di affrontare tutte le questioni". "Questa mattina noi ci siamo concentrati soprattutto sulla necessità di dare risposte a circa 1500 attuali sfollati. Poi si capirà quanti sono i definitivi perché la frana sta ancora muovendo", ha detto ancora il premier. sat/gtr (Fonte video: profilo X di Giorgia Meloni)