Nipote Suor Luigia Gazzola “Mia zia come Bartali e Perlasca, mi emoziona”

CARATE BRIANZA (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) - "Il fatto di accostare zia Suor Luigia a Bartali, a Perlasca, una serie di personaggi per i quali ho fatto la raccolta anche in provincia di Treviso, è una cosa che mi emoziona e soprattutto mi rende particolarmente orgoglioso. Anche perché zia rappresentava questo suo intervento come una 'sinecura', cioè 'è il mio dovere'. Lei in famiglia non ne ha mai parlato, ne ha parlato solo due giorni prima del suo decesso mi disse 'Mario vieni a trovare perché ti metto in contatto con i testimoni". Così Mario Gazzola, nipote di Suor Luigia Gazzola, a margine della cerimonia di conferimento della medaglia e il certificato d'onore del Memoriale della Shoah Yad Vashem, tenutasi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza. xp9/trl/mca3